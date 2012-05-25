У Донецьку обрушився балкон, постраждали двоє людей
17:51, 25 травня 2012Новини регіонів
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Немолода подружня пара
У Донецьку обрушився балкон, внаслідок чого були травмовані двоє літніх людей.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецька.
Учора ввечері до чергової частини міліції надійшла інформація про те, що в житловому будинку в Калінінському районі Донецька обрушився балкон, на якому в той момент перебувала немолода подружня пара.
Потерпілу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було госпіталізовано.
Прокуратура й міліція проводить дослідчу перевірку.
Будинок, де сталося обвалення, 3-поверховий, «сталінської» забудови. Квартира з балконом, що обрушився, знаходиться на другому поверсі.
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