У Донецьку обрушився балкон, постраждали двоє людей

У Донецьку обрушився балкон, внаслідок чого були травмовані двоє літніх людей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецька.

Учора ввечері до чергової частини міліції надійшла інформація про те, що в житловому будинку в Калінінському районі Донецька обрушився балкон, на якому в той момент перебувала немолода подружня пара.

Потерпілу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було госпіталізовано.

Прокуратура й міліція проводить дослідчу перевірку.

Будинок, де сталося обвалення, 3-поверховий, «сталінської» забудови. Квартира з балконом, що обрушився, знаходиться на другому поверсі.