На Хмельниччині чоловіка покусав борсук
17:56, 25 травня 2012Новини регіонів
0
Рана лівої кисті руки
У Хмельницькій області до хірургічного відділення Новоушицької центральної районної лікарні госпіталізовано 61-річного жителя с. Мала Стружка з діагнозом «покусана скальпована рана лівої китиці руки».
Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в області, чоловік покусав борсук, якого він намагався звільнити з капкана.
Лікарями проведено роботу з недопущення зараження потерпілого сказом.
Стан здоров’я постраждалого оцінюється як середньої важкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter