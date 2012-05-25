На Хмельниччині чоловіка покусав борсук

У Хмельницькій області до хірургічного відділення Новоушицької центральної районної лікарні госпіталізовано 61-річного жителя с. Мала Стружка з діагнозом «покусана скальпована рана лівої китиці руки».

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в області, чоловік покусав борсук, якого він намагався звільнити з капкана.

Лікарями проведено роботу з недопущення зараження потерпілого сказом.

Стан здоров’я постраждалого оцінюється як середньої важкості.