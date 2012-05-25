У Криму оголошено штормове попередження

18:34, 25 травня 2012
Новини регіонів
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Очікується посилення вітру до 28 м/с

Штормове попередження оголошено в Криму.

Очікується посилення вітру до 28 м/с у найближчі три години у північно-західній частині Чорного моря. Висота хвиль сягатиме 30 дециметрів, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Рятувальники нагадують жителям півострова і туристам про необхідність дотримання заходів безпеки в складних погодних умовах.

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