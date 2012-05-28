Черкаси можуть залишитися без води

Черкаси можуть залишитися без водопостачання, якщо міський водоканал не погасить 2 млн грн борг перед комунальним підприємством «Черкаситеплокомуненерго».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на директора КП «Черкаситеплокомуненерго» Павла Карася, підприємство обслуговує насоси, які підкачують холодну та гарячу воду на верхні поверхи багатоквартирних будинків. За його словами, якщо найближчим часом з підприємством не розрахується «Черкасиводоканал», то підприємство буде змушене зупинити роботу насосів.

Крім того, сказав П.Карась, більшість бюджетних установ міста та області в 2012 році накопичили мільйонні борги за спожиті тепло і гарячу воду. Загальна сума заборгованості установ усіх бюджетів, державного, обласного та міського, становить 9 млн 992 тис. 493 грн.

Зокрема, обласне Управління СБУ заборгувало 482 тис. грн, обласне Управління внутрішніх справ – 77 тис. грн, облуправління МНС – 455 тис. грн, черкаська Державтоінспекція – 385 тис. грн, управління по експлуатації Будинку рад (приміщення Черкаської облдержадміністрації) – 350 тис. грн.

За словами П.Карася, якщо до 1 липня ці установи не розрахуються за тепло, жодна з них не буде підключена до теплопостачання.

Керівництво «Черкаситеплокомуненерго» вже попередило обласну та міську владу про вимушені заходи, а також керівників установ-боржників.

