У Судаку стався вибух: одна людина загинула

Міліція проводить розслідування

Вчора о 6.10 у Судаку (Автономна республіка Крим) стався вибух у квартирі триповерхового житлового будинку. Як повідомляє прес-служба МНС, загинула одна особа. Руйнувань конструкцій будинку немає. Для побутових потреб мешканці будинку використовують газові балони. Причина вибуху встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.



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