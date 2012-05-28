В українських СІЗО діти по 2-3 роки чекають суду

Юрій Павленко спілкувався з неповнолітніми злочинцямиБільшість заарештованих неповнолітніх правопорушників без суду утримують у слідчих ізоляторах понад рік, причому багато з них сидять за незначні злочини.

Про це виданню ZN.UA повідомив уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко.

«За останні дев’ять місяців спілкування з дітьми, коли я відвідував СІЗО, то виявив, що переважна частина дітей перебуває там понад рік. Дехто - понад два роки, а один навіть близько трьох років. Тобто поки триває слідство, дитина перебуває у в’язниці», - розповів уповноважений президента з прав дитини.

Ю.Павленко зазначив, що переважна більшість дітей (що в СІЗО, що в колоніях) сидять за незначні злочини.

«Основну «школу» вони проходять саме в СІЗО. Наколки, жаргон, система поведінки, відчуття себе авторитетом - усе це діти освоюють у СІЗО. Бо колонія - все-таки вже дитяча установа», - зауважив дитячий омбудсмен.

На його думку, найголовніше - не допустити вчинення дитиною повторного злочину за допомогою систем медіації, пробації.

«Винесення вироку про позбавлення волі дитини має відбуватися тільки в крайньому випадку - тяжкого злочину або коли ні медіацію, ні пробацію щодо дитини застосувати неможливо», - переконаний Ю.Павленко.

«Ми, звичайно, вже трохи гуманізували своє правосуддя, коли за перший нетяжкий злочин дитина отримує умовне покарання. Але робота з такою дитиною сьогодні зводиться до кримінально-виконавчої інспекції та підпису. Через це повторна злочинність зростає з року в рік. Більше того, якщо навіть дитина не скоїла повторного злочину, цей шлейф за нею тягнеться», — додав уповноважений президента з прав дитини.

За даними ZN.UA, станом на 1 квартал 2012 року у виправних колоніях України перебувають 1330 дітей. 662 - взято під варту. 4433 - засуджені до покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, перебувають на обліку в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції.

Крім того, у структурі Державної кримінально-виконавчої служби України функціонують два дитячі будинки при виправних колоніях для утримання засуджених жінок, в яких виховується 103 дитини у віці до трьох років.

