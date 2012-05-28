Зіткнулися легковик та автобус: двоє осіб загинуло, 12 - у лікарні

Вчора о 18.00 у Донецькій області на 79-му км автошляху Слов’янськ - Донецьк - Маріуполь сталося зіткнення легкового автомобіля Volvo з мікроавтобусом „Еталон”.

Як повідомляє прес-служба МНС, жертвами ДТП стали двоє осіб (одна з них померла у лікарні), а ще 12 осіб (у тому числі чотири дитини 2002, 2004, 2005 і 2008 р.н.) госпіталізовано до лікарень Донецька і Ясинуватої.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.