На Рівненщині планують оздоровити 57% дітей

Цього року влада Рівненської області планує оздоровити понад 82 тисяч дітей віком від 7 до 16 років (57%).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, особливу увагу приділятимуть дітям із соціально незахищених категорій - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з обмеженими фізичними можливостями і дітям, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

На оздоровлення, у тому числі за межі області, уже направили 3425 школярів у складі груп та 405 дітей разом з одним із батьків, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За словами заступниці голови облдержадміністрації Світлани Сад, цого літа на Рівненщині працюватимуть 13 стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також 521 пришкільний табір.