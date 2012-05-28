Київщина: через пожежу загинули 5 людей, з них - 2 діти

На Київщині під час пожежі у приватному житловому будинку загинули п’ятеро людей, ще двоє постраждали.

Як повідомляє прес-служба МНС України, близько першої години ночі 26 травня у с. Велика Димерка Броварського району Київської області у приватному житловому будинку, через коротке замкнення в електромережі виникла пожежа.

Від отруєння продуктами горіння загинуло 5 людей з них 2 дітей (2006 та 2009 р.н.) та 2 особи постраждало, яких у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано.