ЄС презентує два нові проекти в Криму

Представництво Європейського Союзу в Україні 28-30 травня презентує два нових фінансованих ЄС проекти - «Залучення прямих іноземних інвестицій в Севастополь» і «Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму».

Як повідомили УНІАН у Севастопольській міськдержадміністрації, тривалість проекту «Залучення прямих іноземних інвестицій в Севастополь» - з квітня 2012 року по травень 2014 року, бюджет - 1,9 млн. євро.

Проект ЄС «Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму» спрямований на підвищення ефективності роботи виконавчих органів влади у сфері туризму і суміжних галузях економіки. З метою залучення туристів і сприяння соціально-економічному розвитку півострова, в рамках проекту буде створено стійкий механізм для поліпшення якості курортів, а також диверсифікації туристичних продуктів і якості послуг у Криму. Тривалість проекту - три роки (2012-2014 роки).

У презентації в Севастополі візьмуть участь голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба, голова Севастопольської міськради Юрій Дойников, посли країн - членів ЄС, експерти проекту.

