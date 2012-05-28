У надмарафоні «100 км за 24 години» переміг 57-річний чоловік

У Тернопільській області у надмарафоні «100 км за 24 години» переміг 57-річний житель Санкт-Петербурга.

Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор змагання Роман Задорожний, загалом участь у супермарафоні взяли 30 чоловік, які стартували ввечері 26 травня з Театрального майдану. Окрім тернополян участь у випробуванні взяли жителі Рівного, Києва, Санкт-Петербурга, Стрия, Трускавця та різних районів Тернопільщини.

«Незважаючи на нічний дощ і досить низьку температуру, всі марафонці подолали позначку 50 км, тоді як у попередні роки більшість сходила з дистанції на 42-му кілометрі. Переможцями стали тільки 4 учасники. Повністю здолали 100 км Генадій Логвиненко із Санкт-Петербурга, який показав час 13 годин 14 хвилин, 24-річний Володимир Пупинін із Києва, а також тернополяни Іван Кізюк та Андрій Сторож», – сказав Р.Задорожний.

Учасники змагань пробігли по маршруту Тернопіль – Зборів – Козова – Тернопіль. На контрольних пунктах (25, 50, 75 км) та у Зборові і Козовій було організовано наметові табори, де марафонці могли відпочити, перекусити і випити гарячого чаю.

Організували цьогорічний марафон клуб активного відпочинку «Файні мандри», «Пласт», ВО «Тризуб», Молодіжний націоналістичний конгрес, Асоціація туристів Тернополя, управління у справах сімї, молодіжної політики і спорту міської ради.

Довідка УНІАН. Забіги на 100 кілометрів у Тернополі почали відбуватися за ініціативи місцевих туристів у 70-х роках минулого століття. Згодом традиція занепала. Тернопільський турклуб "Кристал" відновив супермарафон у 1997 році. Відтоді його проводять наприкінці травня і присвячують Святу Героїв.

Переможцями марафону вважаються усі, хто подолав 100 км та вклався у 24 години.

Під час забігу заборонено користуватися будь яким транспортом, основна ставка – на власні сили, впевненість та витривалість.