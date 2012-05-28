Завідувачка дитсадка влила виховательці у горло нашатир

Жашківський районний суд Черкаської області зобов’язав компенсувати 47 тисяч гривень тещі народного депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка Валентині Македон за вимушений трирічний прогул.

Як повідомляє Gazeta.ua, окрім цього, держава мусить заплатити їй 7800 гривень на оздоровлення та 1500 гривень моральних збитків.

Видання нагадує, що у 2007 році завідувачка дитсадка "Золотий ключик" В.Македон відкоркувала флакон із нашатирним спиртом і вилила його в горло своїй підлеглій Галині Хрущ, в результаті чого та потрапила до реанімації.

Два суди, які відбулися у Жашкові, визнали В.Македон винною. Керівник районного відділу освіти звільнив її з роботи. Жінка три роки перебувала на пенсії.

Як зазначає видання, «з приходом до влади Віктора Януковича справу направили на розгляд до Звенигородського суду. Там у її діях не побачили складу злочину. Згодом відновили на роботі й компенсували зарплату».

«Я не здивуюся, якщо завтра мене визнають винною і засадять до тюрми», – заявила Г.Хрущ. «Ми зрозуміли, що вибачень від цих людей не дочекаємося, – сказала вона. – Мій чоловік заніс заяву в міліцію. Там порушили кримінальну справу. Згодом у Жашкові відбувся суд».

Постраждала розповіла, що спочатку В.Македон визнали винною і зобов`язали сплатити їй 6 тисяч гривень, а через деякий час вона подала апеляцію. Справу розглядав інший суддя, і в результаті завідувачку знову визнали винною і зобов`язали сплатити 7 тисяч гривень компенсації. Зрештою її звільнили з роботи.

«У 2010, як тільки вибрали Президентом Януковича, вона подала чергову апеляцію. Суд призначили у Звенигородці. Тепер з нею боялися заводитися – всі вже знали, що за птиця її зять. Василівна заявила, що нічого мені не заливала. А горло я попекла від своїх же таблеток. Суд визнав її невинною», – сказала Г.Хрущ.

Постраждала подала апеляцію у Вищий спеціалізований суд, який скасував вирок Звенигородського райсуду. Справу розглядає Апеляційний суд Черкаської області.

«Македон мене жодного разу не провідувала. Грошей на лікування не дала й не пропонувала. Дівчата навіть казали їй: Василівно, так не годиться, треба людину провідати. Вона відповідала: Я їй нічого не дам, бо в мене є криша», – додала Г.Хрущ.