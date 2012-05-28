В Одесі при зіткненні двох автомобілів загинула людина

В Одесі внаслідок зіткнення автомобілів ВАЗ і Toyota Camry одна людина загинула, четверо госпіталізовані, повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Одеській області.

Як уточнила начальник прес-служби Лілія Чорна, «аварія сталася ввечері 27 травня через те, що водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись по другорядній дорозі на великій швидкості, не поступився дорогою на перехресті Toyota Camry. При зіткненні водій ВАЗа загинув, а іномарку відкинуло на тротуар і перевернуло на дах: четверо людей, серед яких 3-річна дівчинка, отримали важкі травми й госпіталізовані». Лікарі діагностували у дитини перелом черепа, політравму й кому 2-го ступеня.

Загиблий водій ВАЗа, як показала експертиза, перебував за кермом у нетверезому стані.