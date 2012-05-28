В Одесі випускників Юракадемії госпіталізовано з отруєнням

19 випускників факультету адвокатури Національного університету «Одеська національна юридична академія», які відзначали закінчення навчання в одному з ресторанів, госпіталізовані з діагнозом «гастроентероколіт».

Після надання першої допомоги медики вважають стан здоров`я пацієнтів задовільним, повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Одеській області

У більшості дипломованих адвокатів після відвідання ресторану виникли симптоми харчового отруєння й підвищеної температури тіла.

Пізніше схоже нездужання відчули володарі дипломів судово-адміністративного факультету академії, які також проводили випускний вечір у тому ж ресторані.

Головний державний санітарний лікар Київського району Одеси видав розпорядження про тимчасову заборону експлуатації ресторану.

Фахівці СЕС проводять протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи.

