П’ять з 11 столичних пляжів отримали санітарні паспорти
17:10, 28 травня 2012Новини регіонів
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"Плесо" активно співпрацює з СЕС
Столичні пляжі «Молодіжний», «Тельбін», «Райдуга» та «Венеція» отримали санітарні паспорти.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на генерального директора комунального підприємства «Плесо» Павла Походія.
Перший санітарний паспорт на відкриття і функціонування отримав пляж «Дитячий».
За словами П.Походія, триває активна співпраця комунального підприємства «Плесо» з районними та міською СЕС щодо отримання санітарних паспортів на інші пляжі, зокрема, «Передмістна слобідка», «Чорторий» та інші.
Як повідомляв УНІАН, у Києві до пляжного сезону 2012 року підготують 11 офіційних міських пляжів.
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