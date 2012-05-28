У Кіровограді вітчим розбещував 12-річну дівчинку

У Кіровограді працівники міліції затримали за підозрою у розбещенні 12-річної дівчинки її 40-річного вітчима.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

До міліції звернулася мати потерпілої після того, як довідалась, що відбувалось у родині. З’ясувалось, що дівчинка кілька років мовчки терпіла знущання чоловіка. І лише нещодавно наважилася розповісти правду подружці, а потім і матері. Свої розпусні дії вітчим прикривав подарунками та солодощами для доньки – з боку все нагадувало дружні родинні стосунки.

Чоловіка затримано в порядку ст.115 КПК України. Наразі вирішується питання щодо порушення за цим фактом кримінальної справи за ст.156 КК України (розбещення неповнолітніх).