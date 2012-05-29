В Одеській юракадемії отруїлися 22 випускники

Діагноз «гастроентероколіт»

Кількість госпіталізованих з отруєнням випускників Одеської національної юридичної академії зросла до 22 осіб. Як повідомляє прес-служба МНС України, протягом 26-28 травня до інфекційної лікарні м. Одеса з діагнозом «гастроентероколіт» госпіталізовано 22 особи, які 26 травня святкували випускний вечір в ресторані „Золотий берег”. Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього та легкого ступенів важкості. Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Раніше повідомлялося про 19 госпіталізованих.

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