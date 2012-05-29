Чернігівщина: скутер зіткнувся з велосипедистом, загинула людина

У Чернігівській області внаслідок зіткнення скутера з велосипедистом одна людина загинула, двоє – травмовано. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Трагедія сталася у м. Ічня. Водій скутера "Хонда" скоїв зіткнення з велосипедистом. Унаслідок пригоди водій скутера, 1971 року народження, від отриманих травм помер на місці аварії.

Велосипедист та його неповнолітній пасажир, 2008 року народження, отримали тілесні ушкодження і були доставлені до Ічнянської центральної районної лікарні.