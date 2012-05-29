Чому в Одесі отруїлися студенти юридичної академії?

Прокуратура Київського району Одеси почала перевірку за фактом харчового отруєння 22 випускників Національного університету «Одеська юридична академія».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура перевіряє факти, викладені у зверненні лікаря міської інфекційної лікарні та двох випускників Національного університету «Одеська юридична академія», госпіталізованих у зв`язку з погіршенням стану здоров`я після святкування випускного вечора в ресторані «Золотий берег».

Зокрема, співробітники прокуратури спільно з працівниками райвідділу міліції та санітарно-епідеміологічної станції Київського району Одеси перевірили роботу ресторану «Золотий берег» 27 травня. За результатами перевірки винесено постанову головного державного санітарного лікаря Київського району міста про тимчасову заборону експлуатації закладу. Відібрано зразки харчових продуктів, узято змиви, проводяться лабораторні дослідження.

У постраждалих і посадових осіб ресторану приймаються пояснення, у санітарно-епідеміологічної станції та інфекційної лікарні витребувані відповідні документи.

Як повідомляв УНІАН, 26-28 травня до одеської інфекційної лікарні з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 22 випускники Національного університету «Одеська юридична академія», які відзначали закінчення навчання в ресторані «Золотий берег».

Стан госпіталізованих - середнього і легкого ступенів тяжкості.

Фахівцями міської СЕС у вогнищі захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.