На Хмельниччині рятувальники витягнули з річки корову

У смт Теофіполь Хмельницької області рятувальники витягнули з річки корову.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління МНС в області, пригода сталася минулої доби. У річку Полква впала корова та самотужки не в змогла вибратися.

За допомогою автомобіля та рятувальної мотузки особовим складом МНС були проведені роботи з порятунку тварини.