На Хмельниччині рятувальники витягнули з річки корову

10:50, 29 травня 2012
Новини регіонів
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Не в змогла вибратися

У смт Теофіполь Хмельницької області рятувальники витягнули з річки корову.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління МНС в області, пригода сталася минулої доби. У річку Полква впала корова та самотужки не в змогла вибратися.

За допомогою автомобіля та рятувальної мотузки особовим складом МНС були проведені роботи з порятунку тварини.

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