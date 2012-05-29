На Хмельниччині рятувальники витягнули з річки корову
10:50, 29 травня 2012Новини регіонів
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Не в змогла вибратися
У смт Теофіполь Хмельницької області рятувальники витягнули з річки корову.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління МНС в області, пригода сталася минулої доби. У річку Полква впала корова та самотужки не в змогла вибратися.
За допомогою автомобіля та рятувальної мотузки особовим складом МНС були проведені роботи з порятунку тварини.
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