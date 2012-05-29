Під Луцьком горів готель

Під Луцьком в селі Маяки вчора горіла триповерхова новобудова міні-готелю. Для ліквідації пожежі були направлені чергові підрозділи з луцьких державних пожежно-рятувальних частин №1,2, а також частини спеціальної пожежної техніки та ДПРЧ №3 з міста Рожище - всього 5 основних та 4 спеціальних одиниць техніки.

Повідомили УНІАН у прес-службі ТУ МНС.

На момент прибуття перших підрозділів вогонь поширився на конструкції покрівлі. Рятувальники у апаратах на стиснутому повітрі боролись з вогнем з середини на третьому поверсі, а для гасіння полум’я ззовні бійці МНС подали стволи за допомогою автодрабини та підйомника.

Гасіння пожежі ускладнювалось складною конструкцією даху та наявністю під дошками покрівлі мінерального утеплювача. Проте, завдяки оперативності пожежників не було допущено розповсюдження полум’я на нижні поверхи споруди та на сусідню будівлю магазину.

Причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при виконанні робіт.