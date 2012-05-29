У Полтавській області сталася пожежа у школі
10:54, 29 травня 2012Новини регіонів
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Причина пожежі з`ясовується
28 травня у школі № 4 міста Комсомольськ Полтавської області виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН працівники ТУ МНС у Полтавській області, вогонь спалахнув на другому поверсі школи у класній кімнаті № 10.
Вогнем знищено внутрішнє опорядження стін, меблі, навчальна література і скло на вікнах. Збитки і причина пожежі з`ясовуються. У гасінні брали участь 2 відділення самостійної державної пожежної частини Комсомольська.
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