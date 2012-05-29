У Полтавській області сталася пожежа у школі

28 травня у школі № 4 міста Комсомольськ Полтавської області виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН працівники ТУ МНС у Полтавській області, вогонь спалахнув на другому поверсі школи у класній кімнаті № 10.

Вогнем знищено внутрішнє опорядження стін, меблі, навчальна література і скло на вікнах. Збитки і причина пожежі з`ясовуються. У гасінні брали участь 2 відділення самостійної державної пожежної частини Комсомольська.