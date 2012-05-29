Львівщина: під час Останнього дзвоника трагічно загинув випускник

У Стрийському районі Львівської області під час відзначення у школі свята Останнього дзвоника трагічно загинув випускник-дев‘ятикласник.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, нещасний випадок стався 25 травня.

„Після того як у школі пролунав останній дзвоник, зробивши на фоні рідної школи останню у своєму житті фотографію, дев’ятикласник разом із однокласниками почали пустувати. Закинувши випадково взуття на шкільний дах, хлопчик вирішив самотужки дістати його з будівлі школи. Дістатися на дах хлопець вирішив по зовнішньому карнизу (дощоприймачу), який кріпиться до стіни шкільної будівлі. Випускник 9-го класу однієї зі шкіл Стрийського району не розрахував своєї ваги і на висоті між першим і другим поверхами карниз обвалився”, - зазначається у повідомленні.

Під час падіння на землю випускник отримав несумісні з життям тілесні ушкодження і помер до приїзду швидкої допомоги.