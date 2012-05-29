Харків: померла ще одна жертва зіткнення автобуса з автовишкою

У харківській лікарні померла жінка, яка вчора постраждала під час зіткнення маршрутного автобуса та автовишки.

Як повідомили кореспондента УНІАН у міському Управлінні ДАІ, у лікарні від отриманих травм померла 29-річна пасажирка маршрутки.

За даними ДАІ, крім неї, внаслідок зіткнення на вулиці Дерев’янка пасажирського автобуса і вантажного автомобіля-автовишки на місці ДТП загинула невстановлена пасажирка маршрутки на вигляд віком 45-50 років. Також по медичну допомогу звернулося 13 осіб (пасажири та водій маршрутки), у тому числі 22-річна вагітна жінка та 4-річний хлопчик. Водій автовишки не постраждав.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, за фактом аварії порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Досудове слідство проводить слідче управління Головного управління МВС України в Харківській області. Хід слідства контролює прокуратура Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня у Харкові близько 12.20 на вулиці Дерев’янка в районі спортивного комплексу «Tetra» пасажирський автобус «Еталон», який виконував рейс за маршрутом №263, врізався в автовишку, що стояла на узбіччі. У харківському департаменті транспорту заявляють, що автобус, який потрапив у ДТП, виходив на маршрут у технічно справному стані.