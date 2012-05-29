На Хмельниччині продавали фальсифіковану горілку

На Хмельниччині податківці викрили тіньову схему реалізації фальсифікованої горілки.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі державної податкової служби в області, під час проведення заходів працівниками податкової міліції здійснено ряд оперативних закупівель незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв. Їх експертні дослідження зафіксували низку отруйних для людського організму речовин.

Так, згідно з висновками спеціаліста науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС у Хмельницькій області, представлені алкогольні напої не відповідають ДСТУ 4256:2003 „Горілки і горілки особливі. Технічні умови”. У довідках про попереднє дослідження доцента кафедри хімії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зазначено, що горілчані напої не лише не відповідають ДСТУ, але й містять домішки речовин, які становлять потенційну загрозу для життя і здоров’я людей. Відповідно до листів Хмельницької обласної санітарно-епідеміологічної станції, це спиртне має бути заборонене до реалізації та вилучене з обігу і не може бути використане для споживання людьми.

Під час огляду одного з магазинів оперативники виявили фальсифіковані алкогольні напої, пляшки яких обклеєні марками акцизного податку з явними ознаками підробки, та мають етикетки горілок «Чарка», «Могорич», „Графська” та «Мaximum».

Наразі слідчим підрозділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу за фактом незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі особи на строк від п‘яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для їх виготовлення.