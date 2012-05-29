У передмісті Львова автомобіль протаранив вокзал

Вчора автомобіль БМВ протаранив будівлю вокзалу залізничної станції Брюховичі у передмісті Львова.

Про це повідомив УНІАН головний спеціаліст у зв’язках із ЗМІ управління МВС на Львівській залізниці Ігор Кравчук.

За його словами, 24-річний житель Львова, перебуваючи за кермом автомобіля БМВ, не впорався із кермуванням, внаслідок чого іномарка влетіла у фасадну стіну будівлі вокзалу з боку дороги.

Як повідомив І.Кравчук, сам водій та ніхто з перехожих чи присутніх на вокзалі не постраждали.

За фактом ДТП проводиться розслідування, сума завданих збитків встановлюється.

„Стіна фасаду має ушкодження, також сильно пошкоджено автомобіль”, - зазначив І.Кравчук.