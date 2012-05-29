У передмісті Львова автомобіль протаранив вокзал
12:56, 29 травня 2012Новини регіонів
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Ніхто не постраждав
Вчора автомобіль БМВ протаранив будівлю вокзалу залізничної станції Брюховичі у передмісті Львова.
Про це повідомив УНІАН головний спеціаліст у зв’язках із ЗМІ управління МВС на Львівській залізниці Ігор Кравчук.
За його словами, 24-річний житель Львова, перебуваючи за кермом автомобіля БМВ, не впорався із кермуванням, внаслідок чого іномарка влетіла у фасадну стіну будівлі вокзалу з боку дороги.
Як повідомив І.Кравчук, сам водій та ніхто з перехожих чи присутніх на вокзалі не постраждали.
За фактом ДТП проводиться розслідування, сума завданих збитків встановлюється.
„Стіна фасаду має ушкодження, також сильно пошкоджено автомобіль”, - зазначив І.Кравчук.
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