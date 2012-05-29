У Тернополі студент-іноземець покусав правоохоронця

У Тернополі студент-іноземець під час затримання вчинив опір і покусав правоохоронця. Як повідомили кореспонденту УНІАН у міському відділ міліції, на хуліганську поведінку студента надійшла скарга з бару, де той відпочивав з друзями. На місце події виїхали правоохоронці. Однак на появу міліції студент відреагував агресивно, почав чинити опір правоохоронцям, штурхаючи їх і кусаючи.

Молодика затримали і доставили в міськвідділ міліції. Ним виявився громадянин Конго, студент Тернопільського національного технічного університету.

Щодо нього було складено адмінпротокол за ст. 185 кодексу України про адмінправопорушення (злісна непокора законному розпорядженню працівника формування з охорони громадського порядку).

Тернопільський міськрайсуд прийняв рішення за здійснене правопорушення стягнути із студента 200 грн штрафу.