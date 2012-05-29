На Одещині проведуть загальну диспансеризацію

Вперше за останні двадцять років в Одеській області проводиться загальна диспансеризація населення сільських районів, якою заплановано охопити усіх без винятку жителів Одещини.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, комплексний огляд населення кваліфікованими фахівцями з обласного центру вже відбувся в місті Ізмаїл, Ізмаїльському, а також Болградському районі області, консультації медиків - кардіолога, судинного хірурга, невропатолога, онколога, гастроентеролога, пульмонолога - отримали сотні людей.

Начальник управління охорони здоров`я облдержадміністрації Михайло Бартко уточнив, що в більшості районів Одещини загальна диспансеризація розпочнеться з 1 червня 2012 року. При цьому кошти для оплати лікування тих, хто має серйозні проблеми зі здоров`ям, але неспроможний самостійно придбати потрібні ліки, в обласному бюджеті будуть закладені наступного року.

Протягом же 2012 року обласна влада заявляє про плани виділити на поліпшення якості медичного обслуговування у рамках реалізації програми "Здоров`я Одещини" загалом 100 млн. грн.