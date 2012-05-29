Тернопіль забезпечений дитсадками на 70% від потреби. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив міський голова Сергій Надал.

«У місті є нагальна потреба у збільшенні дитсадків або принаймні збільшенні кількості груп. Адже наразі Тернопіль забезпечений дитсадками лише на 70% від потреби. Якщо школи у нас заповнені лише на частину своїх потужностей, до дитсадки – понад потужності. Через це черги бажаючих здати свою дитину в садок – дуже великі», – констатує С.Надал.

При цьому він наголосив, що чутки про намір міської влади закрити дитсадки у місті не відповідають дійсності.

«Я тільки прошу, не поширюйте тих чуток, що хтось закриває на літо дитсадки, бо ніхто садки не закриває. Садочки літом працюватимуть таким чином, щоб усі батьки змогли залишити тут своїх дітей. Там, де буде ремонт, дітей переведуть в інші групи або в інші садки, якщо не буде можливості забезпечити функціонування принаймні половини закладу», – пояснив С.Надал.

Загалом цього літа заплановано провести ремонт в 15 садках із діючих 36.

За словами міського голови, ремонтуватимуть садки за кошти міського бюджету, з державного на ці цілі не виділено жодної копійки. Він також не виключає, що на ремонти залучатимуть і кошти батьків.