Вже є версії, чим отруїлися випускники юракадемії

Випускники Національного університету «Одеська національна юридична академія», госпіталізовані до інфекційної лікарні після святкування випускного вечора у ресторані «Золотий берег», могли отруїтися млинцями з ікрою і шашликами.

Як передає кореспондент УНІАН, такі попередні висновки оприлюднили сьогодні фахівці санітарно-епідеміологічної станції Київського району Одеси, які проводили лабораторні дослідження зразків харчових продуктів у тимчасово закритому СЕС ресторані.

Щодо стану здоров`я 22 пацієнтів Одеської інфекційної лікарні, які госпіталізовані з діагнозом «гастроентероколіт», то медики кваліфікують його як «середнього і легкого ступенів тяжкості». Хворих зможуть виписати з лікарні після отримання остаточного висновку експертів.

Як повідомляв УНІАН, 26-28 травня до Одеської інфекційної лікарні з діагнозом «гастроентероколіт» були госпіталізовані 22 випускники Національного університету «Одеська національна юридична академія», які відзначали закінчення навчання в ресторані «Золотий берег».

Президент ОНЮА Сергій Ківалов оприлюднив заяву, вимагаючи притягнення до відповідальності винних - «аж до порушення кримінальних справ».

Прокуратура Київського району Одеси розпочала перевірку за фактом харчового отруєння випускників Одеської юракадемії.

Причини і умови, що викликали симптоми харчового отруєння у 22 випускників одеського вишу, стали предметом дослідження фахівців СЕС спільно з правоохоронцями на підставі відповідного звернення до прокуратури Київського району Одеси двох випускників ОНЮА.

Фахівці СЕС Київського району завершують протиепідемічні і санітарно-гігієнічні заходи в цьому закладі громадського харчування.