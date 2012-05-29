У Києві запобігли вбивству літнього подружжя
15:41, 29 травня 2012Новини регіонів
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Зловмисників затримано
Працівники столичного УБОЗу затримали трьох чоловіків, які планували пограбувати, а потім вбити літнє подружжя.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, до УБОЗу надійшла оперативна інформація про те, що троє мешканців столиці готують скоєння тяжкого злочину з метою заволодіння великою сумою грошей.
Як зазначили у ВЗГ, зловмисників було затримано, коли вони увірвалися до квартири подружжя у Дніпровському районі Києва.
Проти затриманих порушено кримінальну справу за розбій та замах на вбивство.
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