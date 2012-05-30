Жителям Рені питну воду підвозять цистернами

У Рені Одеської області, де без централізованого водопостачання залишилися 12 тисяч 600 споживачів, організовано підвіз питної води до населення 4 цистернами та додатково планується залучити 5 цистерн.

Про це повідомляє прес-служба МНС.

Вчора о 3.00 у Рені через зливу піднявся рівень води в балці „Баланешти”, внаслідок чого сталося підтоплення насосного приміщення станції другого підйому КП „Реніводоканал”.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня підрозділами МНС проводяться роботи по відведенню дощової води з балки.

Подія перебуває на контролі Головного територіального управління МНС в Одеській області.