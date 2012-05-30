У лікарні Дніпропетровська залишається одна постраждала

У лікарні Дніпропетровська на сьогодні залишається 1 постраждала від серії вибухів 27 квітня.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров`я Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як поінформував кореспондента УНІАН головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, вчора, 29 травня, з лікарні було виписано Валерія Рудковського, якому через тяжке поранення під час першого вибуху ампутували руку. Наразі в лікарні залишається 1 потерпіла - 77-річна Раїса Грозь. Вона знаходиться у відділенні травматології.

За словами С.Риженка, стан госпіталізованої задовільний, але найближчими днями вона залишатиметься в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей.