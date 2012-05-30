Двоє кримчан з'їли вівчарку

Співробітники міліції затримали чоловіка, який наприкінці квітня разом з приятелем увірвався на будівельне підприємство в Сімферополі, викрав шестимісячне щеня кавказької вівчарки, яке потім з`їли. Другий шкуродер переховується. Сімферопольцям загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі, повідомила УНІАН прес-служба головного управління МВС України в Криму.

"Украдене цуценя приятелі 37 і 50 років вбили, частину тушки з`їли, м’ясо, що залишилося, продали сусідам по гуртожитку. Причому навіть не особливо приховували, що продають собачатину. Тим, хто м`ясо чотирилапих друзів людини не їсть, продавали його під виглядом телятини", - говориться в прес-релізі.

Міліція порушила справу за статтями "жорстоке поводження з тваринами" і "грабіж, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб".

Собакоїди вже мають судимості за грабежі і розбої.