У Донецьку обрушився дах котельні
11:27, 30 травня 2012Новини регіонів
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Загиблих і постраждалих немає
У Будьонівському районі Донецька обвалився дах котельні.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі пропаганди ГУ МНС Донецької області.
За даними МНС, 28 травня в 22:22 в Будьонівському районі у котельні сталося часткове руйнування покрівлі будівлі на площі приблизно 70 квадратних метрів.
Загиблих і постраждалих немає. У 5:20 ранку 29 травня була відновлена подача гарячої води споживачам.
Причина обрушення встановлюється.
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