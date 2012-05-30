У Борисполі загинуло троє працівників водоканалу

Під час очищення вигрібної ями

Вчора о 16.00 у Борисполі Київської області на території приватного домоволодіння під час очищення вигрібної ями загинуло троє працівників водоканалу від отруєння продуктами розкладу органічної біомаси. На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Київській області, повідомляє прес-служба МНС.

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