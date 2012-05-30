З Олександрівської лікарні виписують тисячі пацієнтів

У Києві пацієнти мають звільнити одну з найбільших лікарень – Олександрівську, бо там під час Євро-2012 лікуватимуть іноземних фанів.

Про це повідомляє ТСН, зазначаючи, що йдеться про 1 тис 200 українських хворих.

За словами головного лікаря цього медичного закладу Роман Василишина, "31 числа поточного місяця наша лікарня припиняє госпіталізацію усіх ургентних і планових хворих”. “А до 7 червня мають одужати усі, хто нині слабий", - сказав він.

Одна з пацієнток Тетяна, якій щойно видалили апендикс, уже готується до виписки, післязавтра жінка їде додому. Її сусідка по палаті обурюється, що вилікувати виразку до початку Євро-2012 вона ніяк не встигає, бо треба щонайменше 2 тижні. В той же час тяжкохворих українських пацієнтів, які не встигнуть одужати до початку Євро, на вулицю обіцяють не виганяти.

Р.Василишин зазначив, що Олександрівську лікарню обрали базовою для іноземців, бо вона найближча до стадіону. Він просить всіх потерпіти, бо "це всього один місяць, це честь нашої держави". За його словами, за тиждень до початку Євро-2012 «лікарню мають підфарбувати, відмити, замінити усі незрозумілі написи». Він додав, що на 100% готовий лише інфекційний корпус, бо він 6 років стояв довгобудом, а нині ударними темпами завершили його спорудження.

ТСН зазначає, що “європейці не побачать ані ліжок із сітками, ані старої білизни, ані списків із ліками, по які треба збігати в сусідню аптеку”, а для позитивних вражень гостей персонал клініки півроку вивчав англійську.

Згідно з повідомленням, лікарі кажуть, що “фанів чекають із медичними страховками, але якщо у вболівальника напідпитку не витримає серце, страхова компанія не відшкодує вартість медичних послуг, то у такому випадку ситуацію врятує готівка”. А той, хто не сплатить рахунку на місці, потім отримає його від посольства по приїзді додому.