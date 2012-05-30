Випускників у Одесі годували кухарі, хворі на сальмонельоз

Причиною отруєння студентів Національного університету «Одеська юридична академія» стало недотримання правил термічної обробки продуктів працівниками ресторану «Золотий берег», а також їхнє захворювання сальмонельозом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції головний санітарний лікар Одеської області Любов Засипка.

За її словами, під час перевірки з`ясувалося, що «персонал ресторану є або хворим на сальмонельоз, або його носієм. Крім того, для обслуговування випускного на кухню було незаконно найнято п`ятеро некваліфікованих працівників, які не мають медичних книжок».

Головний санлікар додала, що «відвідувачі ресторану могли заразитися гострою кишковою інфекцією через страви, приготовані одним з найнятих робітників кухні, який не дотримувався правил особистої гігієни. Медиками виявлені палички сальмонели у 9 з 22 студентів, які звернулися за медичною допомогою».

«Зараз ресторан закритий, за матеріалами дослідження адміністрація ресторану оштрафована на максимальну суму - 425 грн, проте пацієнти інфекційної лікарні мають намір подати до суду на винуватців харчового отруєння», - резюмувала Л.Засипка.

Як повідомляв УНІАН, 26-28 травня в Одеську інфекційну лікарню з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 22 випускники Національного університету «Одеська юридична академія», які відзначали закінчення навчання в ресторані «Золотий берег».

Сьогодні фахівці санітарно-епідеміологічної станції Київського району Одеси, що проводили лабораторні дослідження зразків харчових продуктів у тимчасово закритому ресторані, обнародували попередні висновки: випускники могли отруїтися млинцями з ікрою і шашликами.