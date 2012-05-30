Львівщина: на об’єктах Євро - лише один випадок травматизму

У період підготовки до чемпіонату з футболу на будівельних об’єктах Євро-2012 у Львівській області стався лише один випадок виробничого травматизму із працівником будівельної організації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, загалом на Львівщині у період інтенсивного ведення робіт з підготовки інфраструктури до чемпіонату Європи державним наглядом було охоплено більше трьохсот об’єктів. У першу чергу особлива увага приділялась будівництву стадіону «Арена-Львів», реконструкції Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького, об’єктам готельної інфраструктури, автомобільним та залізничним дорогам.