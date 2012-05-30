Курорт Сергіївку можуть повністю знеструмити

Керівництво ВАТ «Одесаобленерго» звернулося з багатомільйонними позовами до господарських судів про примусове стягнення боргів зі злісних неплатників за спожиту електроенергію, заявив сьогодні в інтерв`ю УНІАН комерційний директор акціонерної компанії Володимир Лісняк.

За його словами, під загрозою знеструмлення опинилися Сергіївське підприємство електромереж, що забезпечує енергією курорти Бессарабії і яке накопичило борг у розмірі 3,7 млн. грн, Одеська виправна колонія №51, багаторічна заборгованість якої перевищила 1,3 млн. грн, та інші рекордсмени-неплатників.

Господарські суди Одеської області та міста Києва вже призначили на червень розгляд позовів до Сергіївського підприємству електромереж і Державної пенітенціарної служби України, підрозділом якої є Одеська установа з виконання покарань №51.

З початку року загальна заборгованість підприємств житлово-комунального господарства Одеської обл. досягла 67 млн. грн, промисловості - 7,7 млн. грн, агросектору – 4,9 млн. грн, повідомив В.Лісняк.