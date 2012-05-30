400 столичних медиків закінчили курс англомовної підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, у Києві завершився перший та другий етапи урочистого нагородження медичного персоналу, що вивчав іноземну мову до Євро-2012 за програмою проекту Open Healthcare English 2012.

Столичні медики першими з усіх міст, що прийматимуть матчі Євро-2012, успішно здали іспити з англійської мови, зазначили у МОЗ.

У відомстві переконані, що випускники задовольнять усі потреби столиці в наданні медичної допомоги іноземним вболівальниками і туристам згідно з міжнародними правилами та вимогами УЄФА.

Програма Open Healthcare English 2012 з англомовної підготовки українських медиків тривала вісім місяців. Вона була розроблена спеціально для медичного персоналу із міст, що приймають Євро-2012 за сприяння Міністерства охорони здоров`я України та міських державних адміністрацій.



