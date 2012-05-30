В Одесі до РАЦСів можна буде записатися через Інтернет

Головне управління юстиції в Одеській області розробило та впровадило програмний продукт, який дає можливість громадянам здійснювати через Інтернет попередній запис на прийом до відділів державної реєстрації актів цивільного стану міста Одеси.

Про це УНІНА повідомили у прес-службі Мін’юсут.

Ця послуга є нововведенням в Україні і дає змогу спростити процедуру запису на прийом у відділ РАЦС. Нововведення дозволить кожному, не виходячи з дому, вибрати зручний час для прийому та уникнути появи черг у РАЦСах.

Поки що попередній запис на прийом здійснюється в тестовому режимі в одному з відділів РАЦС у м. Одеса (з питань реєстрації народження). При цьому відділи ДРАЦС продовжують вести й традиційний прийом громадян.

Записатися на прийом можна через Інтернет на офіційному сайті Головного управління юстиції в Одеській області - http://just.odessa.gov.ua або на сайті реєстраційної служби Головного управління юстиції в Одеській області - http://www.rs-odessa.org.ua/dracs/zapis/index.php.

Після тестування, систему планується запустити в практичну експлуатацію в усіх РАЦСах міста. Планується, що така послуга стане черговим кроком на шляху комфортного та якісного обслуговування громадян, зауважили у прес-службі Мін’юсту.