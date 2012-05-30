Тернопільщина: на працівників обвалилося залізобетонне перекриття

На Тернопільщині на підприємстві обвалилося залізобетонне перекриття, травмовано двох працівників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, інцидент стався сьогодні вранці у Гусятині на території цеху з розливу мінеральної води. Внаслідок обвалу двоє працівників підприємства, 1965 та 1978 років народження, опинились під завалами. Рятувальники, які прибули на місце події через 4 хв, використовуючи гідравлічні ножиці та пневматичну подушку, визволили чоловіків. Після цього постраждалих з травмами середнього ступеня тяжкості швидка одразу доправила до Гусятинської районної клінічної лікарні.

Причини обвалу та матеріальні збитки встановлюються.