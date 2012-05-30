На Одещині ліквідували 2-гектарну плантацію конопель

Співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Фрунзівського РВВС Одеської області виявили і знищили на околиці села Новомиколаївка понад 11 тисяч кущів конопель, повідомили сьогодні УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю Управління МВС України в області.

При огляді плантації площею 1,8 гектара, уточнили в міліції, з`ясувалося, що «35-річний фермер добре обробив нарковмісні рослини від бур`янів, а також облаштував ділянку системою краплинного поливу».

При укладенні договору про передачу ділянки в суборенду цей фермер повідомляв, що вирощуватиме овочі і кукурудзу.

Порушено кримінальну справу за фактом незаконного вирощування конопель згідно з ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 310 Кримінального кодексу України, що може спричинити позбавлення волі правопорушника на термін від 3 до 7 років.