У Керчі сім'ю ветерана з дітьми виселили на вулицю

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов доручив з`ясувати, на якій підставі у Керчі виселили з квартири родину ветерана Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

«Я доручив у найкоротші терміни розібратися в цій ситуації і відновити справедливість», - сказав А.Могильов.

За даними сайту Kerch.fm, 28 травня сім`ю з шести осіб, включаючи ветерана Великої Вітчизняної війни, літню жінку-інваліда та двох малолітніх дітей десяти і трьох років, вигнали на вулицю із придбаної квартири. Вподовж чотирьох років сім`я судилася з колишніми господарями житла, серед яких - колишні ув`язнені. Суд ухвалив рішення на користь колишніх господарів, пише видання.