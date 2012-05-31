Санаторію «Крим» у Партеніті виділено 12 млн
10:23, 31 травня 2012Новини регіонів
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Кошти з резервного фонду
Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони 12,4 млн грн для проведення невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 7-8 лютого 2012 року на об`єктах Центру медичної реабілітації і санаторного лікування «Крим» у селищі Партеніт (АР Крим).
Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, відповідне розпорядження уряду № 315-р прийнято 28 травня.
Згідно з документом, гроші будуть виділені за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
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