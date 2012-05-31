Під Гостомелем вирубано ліс

На території Київського лісництва КП «Святошинське лісопаркове господарство» біля селища Гостомель Київської області вирубано 40 дерев.

Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова фракції «Республіка Київ» Денис Москаль, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

За його словами, факт самовільного знищення 40 дерев і 15 кущів зафіксував лісник 28 травня і склав відповідний протокол. Порушники знищили дуби, сосни, черемхи.

З приводу зазначеного Д.Москаль спрямував депутатські звернення до столичної прокуратури, Державної екологічної інспекції України в м. Києві та ГУ МВС України в м. Києві для притягнення до відповідальності винних у знищенні дерев.

“На жаль, це не перший випадок знищення дерев на території Святошинського лісопаркового господарства. І якщо раніше вирубки відбувались здебільшого навколо селища Коцюбинське, то тепер почали рубати ліс і біля Гостомеля. Самовільні вирубки дерев цінних лісових порід на території цього комунального підприємства набувають катастрофічних масштабів”, - наголосив Д.Москаль.

На думку депутата, для порятунку лісу йому необхідно надати природоохоронний статус.

За словами Д.Москаля, комісія, яку він очолює, підтримала проект рішення про створення регіонального ландшафтного парку «Київський» на базі комунальних підприємств «Святошинське лісопаркове господарство», «Дарницьке лісопаркове господарство» та «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа».