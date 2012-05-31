Вінниччина: чоловіка, якого вкусила гадюка, госпіталізовано
11:43, 31 травня 2012Новини регіонів
0
Складав сіно на власному городі
У с.Стіна Томашпільського району Вінницької області госпіталізовано чоловіка, якого вкусила гадюка.
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
За повідомленням, 30 травня у Томашпільську районну лікарню було доставлено 51-річного жителя села Стіна. Коли чоловік на власному городі складав сіно, його у ліву руку вкусила гадюка.
Потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні, зараз стан його здоров’я задовільний.
На Вінниччині цього року це перший подібний випадок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter