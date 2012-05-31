На Харківщині виявили підземні сховища отрутохімікатів

На території Державного підприємства «Хімпром» у місті Первомайську Харківської області виявлені ніде не враховані підземні сховища отрутохімікатів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це повідомив начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області Роман Квартенко.

За його словами, отрутохімікати, які були раніше вивезені з території ДП «Хімпром», зберігалися в обладнаному складі і не являли особливої небезпеки, а на деяких сільськогосподарських підприємствах області речовини зберігалися у непристосованих приміщеннях, або просто під відкритими небом.

Р.Квартенко зазначив, що виявлені сьогодні отрутохімікати становлять велику небезпеку, і розкритикував своїх попередників за недбале ставлення до їхнього знешкодження.

«При проведенні робіт на території «Хімпрому» були виявлені нові підземні сховища, де знаходиться велика кількість різних отрутохімікатів, які також вимагають негайної утилізації. Ці сховища ніде не були враховані, багато з них були фактично зариті і представляють собою бомбу уповільненої дії. Це результат злочинної халатності людей, які раніше відповідали за вивезення пестицидів», - заявив Р.Квартенко.

Начальник управління повідомив, що загалом на сьогодні з території Харківської області вивезено запланований обсяг непридатних до використання пестицидів і отрутохімікатів.

За його інформацією, з 8 по 25 травня з Харківщини вивезено 1070 т пестицидів та отрутохімікатів. Зокрема, 22 т - із Шевченківського району, 31 т - із Зміївського району, 1 т - з м. Первомайського, 9 т - з Кегичівського району, 28 т - з Валківського району, 10 т - із Золочівського району, близько 1 т - з Нововодолазького району, 967 т - з території ДП «Хімпром».

За даними Р.Квартенка, на вивезення пестицидів і отрутохімікатів у 2011 р. було використано 6 млн грн з обласного екологічного фонду та 12,5 млн грн - з державного екологічного фонду; у 2012 році - 22 млн. з державного екологічного фонду.

«За останні роки 2 роки з території області вивезено понад 1800 т - це говорить багато про що», - зазначив Р.Квартенко.