У Криму працюватиме 558 пляжів

У Автономній Республіці Крим у сезоні 2012 року працюватиме 558 пляжів, зокрема 219 безплатних пляжів загального користування.

Про це на прес-конференції в агентстві УНІАН повідомив міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв.

«У 2012 році ми експлуатуватимемо 558 пляжів, з них 219 пляжів будуть безплатними, 339 пляжів — санаторно-курортних і оздоровчих установ», - сказав він.

О.Лієв також зазначив, що «практично всі пляжі готові до курортного сезону».

За інформацією О.Лієва, пляжі почнуть працювати з відкриття купального сезону, який відкриється з 1 червня.

При цьому О.Лієв повідомив, що до купального сезону 2012 року відкриється на 50 пляжів більше, ніж у 2011 році.

У той же час, О.Лієв зазначив, що «пляжний туризм не є спеціалізацією Криму».

«Пляжний туризм — не наша спеціалізація. Крим спеціалізується на оздоровчому туризмі, на розвиток якого спрямовані зусилля уряду», - сказав він.

За словами О.Лієва, Крим не може конкурувати з іншими курортами в категорії «пляжного туризму», проте практично не має конкурентів в оздоровчому туризмі.

«Наші конкуренти з оздоровчого туризму — це Мінськ з його низькими цінами на оздоровлення і Баден-Баден. Навіть Туреччина просуває у себе пропозицію щодо оздоровлення в Криму. А в «пляжному туризмі» ми не можемо конкурувати з іншими курортами, оскільки в нас «пляжний сезон» усього 2 місяці», - сказав О.Лієв.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні О.Лієв заявив, що Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим має намір ввести категоризацію кримських пляжів.